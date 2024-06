IDEAALNE SUHE Need 4 märki kinnitavad, et oled enda kõrvale leidnud õige inimese

See, kuidas suudate partneriga omavahelisi kompromisse teha ja läbirääkimisi pidada, peaks olema peamine näitaja selle kohta, kui hästi te sobite. Kui teil on erimeelsusi, siis saate need kindlasti kiiresti ja kaine mõistusega lahendatud.

Hea partner ei sea sinu mõtteid ja välimust kunagi küsimärgi alla. See on selgelt häiriv käitumine, mida ei pea keegi välja kannatama. Hea partner tahab, et sa oleksid õnnelik ja ei kahtleks iseendas.

Hea partner kuulab tähelepanelikult kõike, mida sul öelda on, olenemata sellest, kui igav see teema talle võib tunduda. Loomulikult käib suhtlus mõlemat pidi. See võib tähendada, et pead suurema osa õhtust kuulama, kuidas ta oma töökaaslasi kirub, kuid talle on oluline, et ta tunneks, et teda kuulatakse.