Tohutu vanusevahega paar avaldas, mida inimesed neilt kõige sagedamini küsivad

USAs elav paar väidab, et nende suhe on hoolimata suurest vanusevahest täiesti toimiv, kuid see ei tähenda, et ka neid ümbritsevad inimesed seda lõpuni usuksid.

Kris ja Hillary võtsid sellel teemal sõna isegi Tiktokis, vastates kõige tavalisemale küsimusele, mida neilt selle ebatraditsioonilise armuloo kohta küsitakse.

«Meil on 20-aastane vanusevahe ning me saame palju küsimusi meie suhte kohta. Küsimus number üks on, kas me tahame koos lapsi saada,» selgitas Hillary.

Kris lisas, et tal on juba kaks 20ndates olevat poega, keda ta tohutult armastab, kuid reaalsus on see, et ta ei taha enam lapsi saada. «Ma olen juba natuke vanem ja ma ei taha lapsi,» tunnistas mees.

Samal ajal selgitas 30ndate keskel olev Hillary, et ta ei ole kunagi varem lapsi tahtnud. «Inimesed küsisid tihti, kas ma siis ei tahagi lapsi ja vastus on ei, ei taha... Ma ei ole kunagi tahtnud ise lapsi saada. Mul lihtsalt ei ole kunagi olnud seda emageeni.»

Hillary tunnistas, et see on küsimus, millega seisavad silmitsi paljud naised, olenemata sellest, kas nad on suurema vanusevahega suhtes või mitte.