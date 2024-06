Eelmise aasta detsembris nähti Beckhameid heategevusüritusel koos endise USA presidendi Barack Obamaga. «See on järjekordne alandav löök näkku. Obamad olid Meghani unistuste pilet poliitilisele edule ja ta tegi palju tööd, et nende suhteid üles ehitada,» väitis üks allikas. Arvatakse, et Obamad võtsid Harry ja Meghani suhtes sammu tagasi, et näidata austust lahkunud kuninganna vastu.

Victoria Beckhami ja Gwyneth Paltrow sammudes käinud Meghan on juba mõnda aega tegelenud oma elustiilibrändi, American Riviera Orchardi käivitamisega. Eksperdid on aga hoiatanud, et äri võib täielikult läbi kukkuda. «Seda turgu on raske murda, isegi Victorial on olnud takistusi, sest see on nii küllastunud,» ütles brändiekspert Denise Palmer-Davies.