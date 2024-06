KASULIK Üllatav koostisosa, mis peletab jalgadelt juustuhaisu

Ta jagas näpunäiteid, kuidas õunasiidriäädika abil saab kõrvaldada lõhenenud kannad ja juustuse hõngu. Õunaäädikas sisaldab õunhapet, mis koorib ja ravib karedaid lõhenenud jalgu. Lisaks on sel antibakteriaalne toime, mis hoiab eemale haisu ning küüne- ja jalaseene.

Video on Tiktokis levima hakanud, kogudes tuhandeid vaatamisi ning inimeste tänusõnu.

«Mul on kummutil spreipudel. Pihustan sealt iga päev.»

«Soovitan seda kõigile, kellel on isa jalad.»

Nailon kogub endasse niiskust kogu jala pinnalt, puuvill seevastu laseb jalal hingata. Kui jalad kipuvad keskmisest rohkem higistama, tasub kaasas kanda ka üht varupaari sokke, et vajadusel jalad loputada ja puhtad sokid päeva teiseks pooleks jalga tõmmata.

Kui lemmikpaar jalanõusid haiseb eemalepeletavalt, ei tasu neid veel minema visata. Alkoholi sisaldav desinfitseeriv jalasprei on parim lahendus vanad jalanõud ära puhastada ja bakterite vohamisest päästa. Kõigepealt tuleks spreid lasta kogu jalanõu sisemusse, seejärel pihustada üle puhtad sokid ja jätta need ööseks jalanõudesse. Nii saavad jalanõud puhtaks ega lõhna eemalepeletavalt.

Tegelikkuses pole vajadust kallite jaladeodorantide järele. Kasuta maisitärklist – pudista seda jalanõu põhja, et see niiskuse endasse imeks. Selle puhul ei pea ootama ka, millal ta mõjuma hakkab. Tõmba maisitärklist täis jalanõud jalga – ebameeldivatest lõhnadest hoiab see su jalad terve päeva puhtana.