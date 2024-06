FOTOD Lady Gaga on lapseootel? Õe pulma külastanud staar vallandas kuulujuttude laviini

Gaga kandis musta kleiti ja sobivaid kontsakingi. Ta ehtis end massiivse teemantidega sõrmuse, pärlkaelakee ja sobivate kõrvarõngastega, kirjutab The Sun.

Fännide tähelepanu püüdis aga hoopis Lady Gaga kõhuke. Allolevad pildid on sütitanud kuulujutu, et naine on lapseootel. Lady Gaga ise seda kinnitanud ei ole.