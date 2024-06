ARMAS KLÕPS 51. sünnipäeva tähistanud Heidi Klum jagas meeleolukat perepilti

Klum jagab kõiki oma nelja last endise abikaasa Sealiga, kirjutab InStyle. Aastal 2021 avas modell oma eelmise suhte dünaamikat ja märkis, et edukas pereelu nõuab pingutust.

«See nõuab meeskonnatööd,» ütles ta 2021. aasta mais Us Weeklyle. «Kui te olete meeskond, kui mõlemad vanemad on meeskond, siis on see tõesti lihtne ja see ei ole üldse tõeline väljakutse. [---] Aga sa pead olema meeskond. Ja kui te ei ole meeskond, siis võib kõik laguneda.»