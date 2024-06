TÕELINE KATASTROOF Erinevaid isepruunistajaid kasutanud naine muutus näost täiesti roheliseks

Houstonist pärit tiktokker BobbieJo proovis ideaalse tooni saamiseks kokku segada mitmeid erinevaid isepruunistujaid. Ta määris saadud segu oma näole ja lootis, et hommikul ärgates näeb ta välja täpselt selline nagu seni oli soovinud.

39-aastase naise sõnul oli ta eelnevalt proovinud lugematul hulgal päevitusmeetodeid, kuid on alati neis pettunud, sest kui ta hommikul nägu peseb, ei jää värv nii tume, kui ta oleks soovinud.

Ta pöördus oma murega TikTokki ja lootis, et kellelgi on tema probleemile lahendus. Tema üllatuseks vaatas tema appikarje-videot peaaegu kaks miljonit inimest.

BobbieJo hõõrus meeleheitlikult oma nägu mitme meigipesu lapiga, et kemikaalid maha saada, lisades, et mõned jälgijad soovitasid tal kasutada sidrunimahla.

«Ma ei arvanud, et see juhtub. Ma ei oleks seda nii pikalt peale jätnud, oleksin selle varem maha pesnud,» ütles ta. «Asi läheb aina hullemaks, valguse käes on mu nägu täiesti roheline!»