32-aastane Anastasia Morris Walesist Llanymynechist ütles, et sellised toidud nagu pitsa ja krõpsud muutusid tema lohutuseks pärast seda, kui ta 19-aastaselt üllatuslikult emaks sai.

2023. aasta augustis kerkis Anastasia kaalule 203 kilo - see oli suurim kaal, mida tema vannitoa kaalud suutsid registreerida. Pärast seda otsustas ta kulutada rohkem kui 20 000 eurot maovähendusoperatsioonile.

Anastasia on nüüdseks kaotanud kõigest üheksa kuuga hämmastavad 80 kilogrammi ja ta kaalub nüüd 120 kilogrammi. Ta ütles, et ta kahetseb ainult seda, et ei ole varem operatsiooni teinud.