KARJÄÄRIPÖÖRE 72-aastane proua teenib vallatu ametiga uskumatuid summasid

«Üks minu tuttavatest soovitas mul tegema hakata kogu keha hõlmavat sensuaalset massaaži koos õnneliku lõpuga ja ma ütlesin, et see kõlab hästi!» meenutas ta töö algusaegu.

Michelle tellis endale Amazonist massaažilaua ja asuski tööle. Ta mõistis kiiresti, et tal on rohkem kliente, kui ta teenindada suudab. «Mul oli nelja päeva jooksul 25 kohtumist ja ma mõtlesin, et okei, see vastab kahele küsimusele: esiteks - minu vanuses naisele on turg olemas ja teiseks - 25 kohtumist nelja päevaga on liiga palju,» selgitas ta.