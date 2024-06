EKSPERTIDE ARVAMUS Printsess Catherine'i terviseandmetega tegelenud haiglapersonal langes lõksu

Sotsiaalministeerium võib avaldada, et kolm kuud hiljem on Londoni kliinik endiselt uurimise all ja juhtumit ei ole veel Scotland Yardile edastatud hoolimata sellest, et tervishoiuminister Maria Caulfield teatas märtsis, et politseil paluti seda uurida.

Haigla juhtkond algatas uurimise kohe pärast seda, kui väideti, et vähemalt üks töötaja püüdis jaanuaris pääseda ligi Kate'i isikuandmetele.

NHSi või erasektori tervishoiutöötajate juurdepääs patsiendi meditsiinilistele andmetele ilma organisatsiooni vastutava töötaja nõusolekuta on Suurbritannias kriminaalkuritegu, kirjutab Daily Mail.

Nüüd on mitu andmespetsialisti öelnud, et kui rikkumine toimus, võis personal langeda lõksu, mida kasutavad sageli just need erahaiglad, kes teenindavad äärmiselt kuulsaid patsiente.

VIP-patsientide terviseandmete kaitsmiseks säilitavad haiglad nende terviseandmeid sageli failis, mis kannab vale nime. Seejärel luuakse peibutusfail kuulsuse tegeliku nime all. See sisaldab valeandmeid ja haigla juhid kontrollivad regulaarselt, kas mõni töötaja on seda ilma loata avanud.

Kui kahtlustatakse rikkumist, peab haigla algatama siseuurimise, kuid see protsess on vaevarikas ja aeglane. «See on pettumust valmistav, kuid kahjuks normaalne, et kolm kuud hiljem ei ole uurimise kohta mingeid uudiseid,» ütles MedConfidentiali tervishoiuandmete privaatsusgrupi esindaja Sam Smith.

Ashfordsi advokaadibüroo kaubandusvaidluste ja andmekaitse valdkonna partner Tom Llewellyn ütles, et kellegi vastutusele võtmiseks võib kuluda aastaid.

Londoni kliinik ei ole pärast seda, kui Walesi printsessi terviseandmete arvatavast rikkumisest teatati, juhtunu kohta uusi avaldusi teinud.