SAHINAD Meghan Markle'i parim sõber pööras skandaalitarile selja?

Meghan Markle'i kõrval on aastaid figureerinud naise ihumeikarist parim sõber Daniel Martin. Nad on olnud suisa nii lähedased, et Meghani ja Harry lapsed Archi ja Lilibet peavad Marinit oma onuks. Nüüd räägitakse, et see sõprus on omadega rappa jooksnud.