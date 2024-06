Need kolm meeste poolt hinnatud omadust käivad naistele kõige rohkem närvidele

Lääne-Austraalia Ülikooli vanemdotsent Gilles Gignac leidis 383 täiskasvanu hulgas läbi viidud uuringu käigus, et intelligentsus on ligitõmbavate omaduste hulgas lahkuse ja mõistvuse järel teisel kohal. Kuid intelligentsuse ja ninatarkuse vahel jookseb õhkõrn joon.

Mees, kes arvab, et ta teab kõigest kõike ning ei ole võimeline tunnistama, et eksisteerib ka teemasid, mida ta nii hästi ei jaga, on eemaletõukav.

Redditi kasutajate arvates on täpselt sama eemaletõukav ka mees, kes oma rikkusega uhkeldab. On küll naisi, kellele mehe finants-saavutused korda lähevad, kuid enamike jaoks on see siiski pigem hoiatav märk.