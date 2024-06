LIHTNE NIPP Just nii saad teada, kas tarbid kuuma ilmaga piisavalt vett

Originaalvideos väitis üks TikTokker: „Dehüdratsiooni kontroll, et näha, kui dehüdreeritud sa oled. Sa pead pigistama oma sõrmeotsa siinsamas ja kui see läheb tagasi alla, siis oled hüdreeritud.

«Kui pigistad sõrmenukki ja nahk jääb niimoodi üles, siis on sul vedelikupuudus,» seisab video kirjelduses.

Kõnealust videot jagas oma 5,3 miljoni TikToki jälgijaga ka doktor Karan Raj: «See on tuntud kui naha pigistamise või naha turgori test.»

Pigista nahk paariks sekundiks üles ning lase lahti. Kui see võtab oma kuju kohe tagasi, siis võib järeldada, et tarbid piisavas koguses vedelikke. Kui mitte, võiksid tarbida rohkem, et säilitada naha elastsust ja nooruslikkust.

«Mida rohkem vedelikke tarbid, seda elastsem on sinu nahk ja see läheb pärast pigistamist kohe tagasi. Kui oled dehüdreeritud, kaotab nahk oma elastsuse ja siis võtab aega, et selle normaalne seisund taastuks,» selgitas arst.

Doktor Karan Raj lisas, et kuigi pigistustesti põhimõte on tõene, ei saa ta kinnitada, kas algses videos esitatud meetod on kõige täpsem, vahedab Indy100.