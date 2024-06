Naist süüdistati kaaslase petmises – see, mida ta tegelikult tegi, üllatas inimesi

Kui teie partner on juba mõnda aega käitunud pisut salatsevalt (peidab oma telefoni alati, kui tuppa tulete või väidab pidevalt, et ta peab lisatunde tööl tegema jne), võite ilmselt teha järelduse, et ju siis ta petab. Kuid alati ei ole kõik nii must-valge ja ebatavalise käitumise taga võib olla terve hulk teisi põhjuseid, mis ei ole üldsegi truudusetusega seotud. Kõige parem on alati teineteisega suhelda, enne kui hakkate üksteist süüdistama.

Anonüümseks soovida jääv naine jagas Redditis oma lugu. Nimelt väitis ta oma mehele tihtipeale, et tal on vaja kauemaks tööle jääda, kuid tegelikult soovis naine lihtsalt aega iseendale ja olla vaba oma kontrollivast poiss-sõbrast. Kuid isegi pärast suhte lõppu jätkas ta sama vabanduse kasutamist ka teiste partneritega, niiviisi jäi see vabanduste-süüdistuste muster korduma.

Pilt on illustreeriv. Foto: Dikushin Dmitry/Shutterstock

«Ma ei ole praegu isegi suhtes, aga teen seda siiani,» seisab postituses. «Tundub, et ma ei suuda lõpetada. Olen introvertne ja vajan rohkem omaette olemist kui enamik teisi. Lihtsam on teeselda, et olen tööl, kui öelda, et ma ei taha oma kaaslasega aega veeta.»

Enamik neid, kes asusid postitust kommenteerima, tunnistasid, et kasutavad sarnast taktikat. «Arvasin, et olen ainuke! See on nagu mu salajane supervõime, kui tahan vältida sotsiaalseid kohustusi ilma süümepiinata,» kirjutas üks.

Teine nõustus ja kommenteeris: «Ma teen seda ka. Mul ei ole lähedasi sõpru, kuid mõnikord on teiste inimestega kohtumine minu jaoks liig.» Samal ajal kui kolmas lisas: «See on üsna lihtne viis vabaneda sotsiaalsest kohmetusest jne, mis tulenevad ei ütlemisest. Hea taktika.»

Anonüümne naine, kes ennast avas, värskendas oma postitust, tänades jälgijaid nende tagasiside eest. Ta lisas, et tal on autismispektri häire (ASD) ja ta kannatab ärevuse all, kuid ta käib teraapias. «Ma üritan jätkuvalt paremaks saada,» lisas ta.