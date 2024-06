Andre Agassi ja Steffi Grafi armastuslugu: naine on minu elu tähtsaim võit

Andre Agassi ja Steffi Graf on nimed, mis on igavesti tenniseajaloo lehekülgedele talletunud. Kuid nende lugu pole mitte ainult spordist, vaid ka sügavast ja pühendunud armastusest, mis on kestnud aastaid. Nende armastuslugu on olnud avalikkuse tähelepanu all alates nende kohtumisest ning on inspireerinud paljusid.