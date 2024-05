Christian Brüeckneri esimene seksuaalkuriteo ohver oli 10-aastane tüdruk

Naine, kelle nime ei avalikustata, on praegu 27-aastane. Kuid ta on politseile ja kohtule oma tunnistused ning ütlused andnud. Ta rääkis: «Mees tuli kaljunuki tagant välja ja küsis mis mu nimi on. Ütlesin talle oma nime, ta haaras mul käest ja vedas kivi taha.»

Politseiametnikud võtsid temaga uuesti ühendust kaks aastat hiljem, öeldes, et leidsid võimaliku kahtlusaluse. Talle näidati kuut või seitset meest, kelle seast ta oma ründaja ära tundis. Ta oli kindel, et teda ründas Brueckner. Naine rääkis kohtus, et irvitaval mehel olid iseloomulikud sünnimärgid – täpselt nagu need, mida Brueckner üritas pärast väidetavat vägistamist oma vasakult reielt eemaldada.