Mari-Leen Albers eelistab just seda Eesti moeloojat: ta teeb mulle alati asjad paremaks

«Tanelil olid mingid villased asjad laval ning Leen on selline, kellel on kogu aeg külm ehk siis talle midagi sobivat. Mulle jäi silma kaftan, mis oli eest lahti - oled kaetud, ent samas oled paljas. Suurepärane praeguste ilmadega,» räägib Meelis.

Rääkides moest laiemalt, tunnistab Marimell, et nad on näiteks riideid tellinud ka Hiina netikaubamajadest nagu näiteks SHEIN. Küll on aga sellisel puhul olnud tegu pigem tööprojektiga ehk siis leide on esitletud kaamera ees oma jälgijatele.