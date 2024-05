Kõnealune missivõistlus toimus Albaanias Vloras. «Albaaniast leiab imeilusaid vaateid ning sealne rahvas on väga toetav, eriti just missivõistluste suhtes. Võistluse käigus oli meil palju väljasõite just Vlora linnas ja ka Tiranas. Albaania on kindlasti nüüd üks mu südames olevaid riike ning ootan juba väga sinna naasmist,» räägib Merili.