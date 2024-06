JÕHKER TÜLI Telesaates lahvatanud skandaal lõhkus abielu

Rääkides kaks aastat tagasi toimunud vahejuhtumist, tunnistas Miranda, et ta lootis, et kõnealuse teise mehega areneb suhe ja seetõttu saab ta Donnyst lahti. Dr. Phil sai aru, et suhe kestis edasi, kuna teine mees ei olnud millestki enamast huvitatud.

Donny rõhutas, et naine vihkab seksi, lisades, et see pole temast tingitud. Siinkohal selgitas Miranda, et nad otsustasid olla intiimsed enne abielu ja see tekitas talle koduse kasvatuse tõttu süütunnet: «Ma teadsin, et enne abiellumist ei tohiks seksida, aga me tegime selle otsuse. Seetõttu arvasin, et abielluda on okei.»