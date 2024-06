STILIST SOOVITAB Just nii paistad lõpuaktusel oma isikupäraga silma

Sooja värvitüübiga inimesel on jume oliivi- või kullapigmendiga, veenid rohelised ning nad päevituvad kergesti. Juustel ja silmadel on kumamas kullatoon ja kuldseid ehteid kandes lööb nahk särama. Sooja alatooni komplimenteerivad punane, kollane ja soojad pruunid toonid. Külma värvitüübiga inimestel vastukaaluks aga hele jume, sinakas-lillad veenid,roosa õhetus põskedel ning päikesepõletus kerge tulema. Külma alatooniga inimestele sobivad kindlasti hõbedased ehted ning jäised sinised, lillad ja roosad toonid. Stilisti sõnul leiab ka internetist värvianalüüsiks vajalikke materjale ja pildinäidiseid, mis kindlasti teevad poes otsustamise kergemaks.

Pane paika eelarve ja tule riideid päriselt proovima

Ehkki kooli lõpetamised on mõistagi erilised sündmused, tasub ostud korralikult läbi mõelda. Näiteks oleks mõistlik osta riideese, milles saab mitmel pidulikul üritusel särada – lisaks on see ka keskkonnasõbralikum. Kui on vaja aga leida kleiti, mis oleks taskukohane, soovitab stilist riietuse soetada kiirmoepoest ning neid aksessuaaridega isikupärasemaks muuta. «Ka kiirmoepoest kleiti ostes tasub kindlasti eelnevalt seda selga proovida ning eelistada e-poele mõnd kaubanduskeskust. Näiteks on Ülemiste keskuses lai valik pidurõivaid Zaras, Mangos, H&M’is ning Reservedis,» loetles stilist kohti, kuhu kiigata kui on soov lõpukleit soetada. Kati Ollino hinnangul võiks natukene minimalistlikuma stiili austajatele sobida hästi nii Massimo Dutti kui ka Ivo Nikkolo valik.

Oleks mõistlik osta riideese, milles saab mitmel pidulikul üritusel särada. Foto: Andres Raudjalg

Hea variant, kuidas teha kindlaks, et nii kingad, kleit või ülikond sobivad, on tulla ostlema kaubanduskeskusesse, kus on lai valik poode erinevas hinnaklassis. Nii saab ilma suurema vaevata proovida selga erinevaid lõikeid ja toone ning hiljem ei pea pead murdma tagastamise pärast.

Ära unusta aksessuaare

Stilist Kati Ollino rõhutas, et lõpetamisel ehete ja aksessuaaride lisamine annab juurde isikupära ja enesekindlust. Moes on suured käevõrud ja kõrvarõngad. Julgemad võivad mängida aksessuaaride puhul ka kontrastsete värvidega. Teisalt on elegantne ka minimalism - kaunis väike ehe kaelas annab alati juurde, kui võtab ära.

Stilist soovitas mõelda ka väiksele käes kantavale ridikülile, sest pisike kott võib olla just kirsiks tordil. Sealjuures on Ollino sõnul oluline meeles pidada, et kott ja kingad võiksid omavahel kokku sobida ja kostüümile komplimendiks olla. Siiski on stilist Kati Ollino arvates kõige kaunimaks ehteks lõpetaja enesekindlus, mida on alati kaugele näha.