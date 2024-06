RIIDEKAPI INVENTUUR Eksperdid annavad nõu: 10 soovitust, kuidas kasutatud riietele ostja leida

Lisaks õiglasele hinnale on oluline anda aus ülevaade toote seisukorrast. Kui toode on kulunud või defektiga, tuleb see kindlasti kirjeldusse üles märkida. Aunapuu sõnul lisavad põhjalikud tootekirjeldused usaldusväärsust ning välistavad riski, et osja ei ole tootega peale ostu sooritamist rahul.

Inimesed eelistavad uute riiete puhul, et need lõhnaksid puhtalt, kuid lõhn oleks neutraalne. Sama ootus kehtib ka järelturul ostetavate riiete puhul. Rüütli kiidab, et paljud müüjad lisavad riiete kirjelduse juurde, et riided on suitsuvabast kodust. Tema sõnul võiks sarnaselt lisada tootekirjeldusse näiteks märke «riie on pestud ökoloogilise puhastusvahendiga». See annab ostjale kinnituse, et riided lõhnavad värskelt, kuid mitte vängelt ning on allergeenivabad.