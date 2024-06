USKUMATU ROMANSS 60-aastane toidukuller varastas 18-aastase neiu südame

Noor naine ja mees tundsid kohe erilist sädet ja nende suhe on alates esmakohtumisest muudkui edasi arenenud, kirjutab The Sun.

Suurest vanusevahest tingitud kriitikal ei ole paar lasknud end takistada ja nad kinnitavad, et nende armastus on tõeline.

«Ma soovin, et inimesed teaksid, et armastusel ei ole vanusepiiri,» ütles Nikeisha What's The Jamile. «Me armusime teineteisesse – selles ei ole mingit konksu. Me tundsime kohe sidet, kui esimest korda kohtusime ja rääkisime mõnda aega.»