ÜÜRATU RIKKUS Ontlikust Briti kaunitarist sai OnlyFansi ihaldatuim staar

Bonnie Blue on OnlyFansi veebiplatvormil saavutanud märkimisväärse edu tootes täiskasvanutele mõeldud meelelahutust.

Naine sai esmalt tuntuks pärast seda, kui ta lahkus Ühendkuningriigist ja kolis koos abikaasaga Austraaliasse. Kahjuks pidi ta argitöös pettuma ning samaaegselt täheldas, et ta suhe oli raskustesse sattunud.

Vaatamata varajases eas abiellumisele, oli Bonnie tol hetkel valmis alustama pere. 2021. aastal Nottinghamist Asutraaliasse kolinud naine otsustas karile jooksnud suhte lõpetada, et fokuseerida hoopis uuele karjäärile.

Bonnie sõnul oli ta täiskasvanutele mõeldud meelelahutusega hakanud tegelema olles varasemalt maganud viie partneriga, kuid see ei peatanud ta uue karjääri edu, pigem vastupidi.

Ühendkuningriiki naasedes pidi Bonnie tõdema, et kõik oli oodatust oluliselt keerulisem. «On olnud palju hinnanguid ja kadedust.»

«Üks vana sõber tuli minu juurde ja ütles, et ma ei austa ennast ja ei vääri vastutasuks mingit austust ning teine lähedane sõber ütles mulle, kuidas tema sõbrad arvavad, et ta ei peaks minuga enam suhtlema.»

«Ma ei pane seda pahaks. Nad mõistavad minu üle kohut, et mul on miljonidollariline äri, samal ajal, kui nemad elavad oma vanematega ja peavad kellegi teise jaoks töötama.»

Hoolimata sellest, et mõned inimesed on selle otsuse suhtes kriitilised, ütles Bonnie, et tema pere on teda toetanud, vahendab Unilad.

«Mu pere on minu üle nii uhke, mu isale meeldis, kui keegi tuli minu juurde ja küsis minuga fotot!» ütles ta. «Nad on isegi palunud, et nad saaksid mu TikToki videotes olla. Olen seda tööd soovitanud mitmetele pereliikmetele!».

Hetkel teenib Bonnie OnlyFansi platvormil lausa 185 000 eurot kuus.

Bonnie usub, et tema panus meeldib inimestele, sest nad saavad end sellistes stsenaariumides ette kujutada. Ta lisas, et on ka teiste OnlyFansi staaridega koostööd teinud.

Naine on väitnud, et magas Mehhikos peetud kevadvaheaja peol koguni 122 üliõpilasega.