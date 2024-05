MEHE PIHTIMUS Mu naise magamistoa sisustus rikub meie voodielu – põhjus on üllatav

Igaühel on partneriga intiimse suhete loomisel oma rutiin ja erinevad asjad erutavad erinevaid inimesi.

Ameerikast pärit mees kirjutas kõnealuses postituses järgmist: «Ma armastan oma naist nii väga ja mul on uskumatult vedanud, et olen temaga abielus olnud juba 5 aastat, kuid üks asi häirib mind väga».

Ta selgitas, et tema naine on paljude rokkbändide, eriti emo-bändide suur fänn. See ei ole küll selle esmane põhjus, kuid mis teda häiris oli tõsiasi, et naine oli pannud nende bändide plakatid kõikjale - ka magamistuppa.

«See iseenesest ei häiri mind üldse, tegelikult meeldib mulle ka see muusika ja me käime koos kontsertidel, aga mind lihtsalt häirib see, et ka meie magamistoa seinad on plakatitega kaetud...»

«Meie magamistoas pole ühtegi vaba seinapinda, mis poleks pühendatud tema bändiplakatitele. Igal pool, kuhu ma lähen või ükskõik, mida teen, jälgib mind alati saja emo-mehe silmapaar. See kõlab küll rumalalt aga ausalt öeldes ma ei talu enam veel ühte ööd, tundes, et mind pidevalt jälgitaks.»

«Ma ei taha, et My Chemical Romance'i või Taking Back Sunday või 21 Pilotsi bändiliikmed meid vaataks, kui me armatseme. Olen püüdnud paluda tal kenasti mõnda neist mujale asetada, aga ta on iga kord selle peale solvunud ja vihaseks saanud. Jätsin asjal olla nii nagu on...»

Kommentaarides kinnitasid paljud mehele, et ta ei eksi, kui tunneb end niimoodi. Üks ütles: «Mul ripuvad ka kontsertide ja filmide plakatid seintel, kuid need on piiratud ainult mõne kohaga. Ülejäänud seinapinda kaunistab mu abikaasa ja see sisaldab fotosid sõpradest/perest ning tema tehtud fotodest. Üks partner ei saa magamistoa sisustust niimoodi monopoliseerida».

Kallis Postimehe lugeja, mida arvad Sina, kuidas peaks mees sellises olukorras käituma?