«Meil on tõeline armastus!» Leonardo DiCaprio 19-aastane pruut avas suu

49-aastane Hollywoodi superstaar Leonardo DiCaprio, kes on tuntud oma rollide poolest sellistes ikoonilistes filmides nagu «Titanic» ja «Inception», on taaskord pealkirjadesse jõudnud - seekord oma isikliku elu tõttu. DiCaprio uus 19-aastane tüdruksõber on avalikult jaganud nende suhte kohta erinevaid detaile.