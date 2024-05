Populaarne magus jook osutub väga efektiivseks kaalulangetajaks

Selgub, et tassike kakaod pole mitte ainult maitsev, vaid ka kasulik

Kaalulanguse üheks võtmesõnaks on kiudained. Maailma üks populaarsemaid kuumi jooke, kakao, on kiudainetest meeldivalt pungil, kuid et kaal langeks, tuleb selle tarbimisel paari asja järgida.