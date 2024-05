«See oli katastroof!» Kuninglik fotograaf paljastas Harry ja Meghani pulmapäeva telgitagused

Fotograaf Arthur Edwards selgitas hiljuti The Sunile antud intervjuus, et kuus aastat pärast Meghan Markle'i ja prints Harry pulmi võib ta tunnistada, et pulm oli tema jaoks masendav.

«See päev oli üks masendav päev,» ütles Edwards. «Võin nüüd öelda, et see oli kõige hullem kuninglik pulm, mida ma kunagi teinud olen. Harry oli kindlalt otsustanud hoida meedia sellest nii kaugel kui võimalik.»

Paar abiellus 2018. aastal Windsori lossi St George'i kabelis. Edwards märkis, et kõik fotod tuli teha eemalt ning see ei võimaldanud talle töötamiseks just parimaid tingimusi.

«Kõik pildid tehti pikkade objektiividega. Mul oli 800-millimeetrine objektiiv, millega pildistasin saabuvaid külalisi. Fotograafid, kelle nad pulma tööle palkasid, olid viie meetri kaugusel. See oli lihtsalt lootusetu,» ütles ta.

Isegi ikooniline kaader, kus paar lahkub pulmavankriga, oli fotograafi arvates ebaõnnestunud. «Ja siis see vankri kaader, kui nad minust vankris mööda sõitsid, vaatasid nad teisele poole,» meenutas ta. «Nii et minu jaoks oli see katastroof.»

Intervjueerija küsis Edwardsilt, kas mõni neist takistustest oli tehtud meelega. «Kas see oli tahtlik? Kas tundsid, et ei sinu pulmas viibimine ei ole soositud?»

«Ma tundsin seda,» vastas Edwards. «Ma ei olnud ainus. Kogu Briti ajakirjandust koheldi halvasti.»