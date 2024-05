OLULINE Levinud laused, mille järgi tunneb ära vaimsed vägivallatsejad

Samal teemal Elu24 Kõlakad suhtekriisist vastasid tõele! Tanel ja Lauren Padar läksid lahku

Nii vaimsete kui füüsiliste kurjategijate ohvrid kuulevad neid sõnu sageli agressori kummaliste keeldude õigustuseks. Näiteks kui mees ei luba naisel oma sõpradega kohvikusse või kontserdile minna, toob ta trumpkaardina välja jabura ettekäände, et see on sinu enda huvides. Selle fraasi abil püüab vägivallatseja ohvrile peale suruda mõtet, et keeld on talle tõepoolest kasulik. Lause ise on aga täielik vale, sest tegelikult ei luba jõhkrutseja kaaslast välja vaid seetõttu, et tahtis oma kaaslast sõpradest eemal hoida või lausa isoleerida.

5. «Sinu vanemaid ja sõpru ei saa usaldada. Sa saad ainult minu peale loota.»

Vägivaldsed inimesed kasutavad seda fraasi sageli oma partneri teistest isoleerimiseks. Ohvri sõbrad on mürgistele inimestele ohtlikud, sest võivad ohvrile tõe paljastada, et partneril on temaga halvad kavatsused ja mitte ainult siirad ja südamlikud tunded. Katsed kedagi lähedastest isoleerida tuleb eos katkestada ja suhtlemist jätkata. Kui partneri selline käitumine ei lõpe, on parem temast lahku minna.

6. «Ma räägin sinuga ainult siis, kui teed nii, nagu ma ütlen.»

Vägivaldsed abikaasad kasutavad seda fraasi sageli selleks, et sundida ohvrit käituma nii, nagu neile meelepärane ja vajalik on. Et manipuleerimine õnnestuks ja võimalikult edukas oleks, võivadki nad kasvõi mitu päeva vaikida. See on passiivne agressioon, mille eesmärk on ohvrit manipuleerides alistuma sundida.

Mida teha, kui sinu partner on vägivaldne: Räägi oma murest parimale sõbrale või inimesele, keda väga usaldad. Otsi abi organisatsioonidest või ühendustest, kes oskavad sind aidata, näiteks politseist numbrilt 112, sotsiaalkindlustusameti ohvriabist 116 006, naiste tugikeskustest ja vägivallast loobumise tugiliinilt 6 606 077. Kui otsustad partneri maha jätta, siis mõtle iga samm hoolikalt läbi – mida sa teed, kui ta järgmine kord sulle helistab, te kokku saate, ta sinu ukse taha ilmub jne. Väljenda end võimalusel konkreetselt ja hoidu pikematest selgitustest. Kui partner jätkab sinuga häirival moel ühenduse võtmist, teata talle uuesti kirjalikult, et ei soovi temaga suhelda. Kui häirimine jätkub, võid sa alati pöörduda politseisse ja teha teate ahistava jälitamise kohta. Arvesta, et vägivallatseja võib teha kõik, et sind tagasi võita. Ometi ei tähenda see, et vägivaldsus kaoks – hiljem kordub kõik uuesti ja vägivald läheb ainult suuremaks. Ära usu, et kõik on sinu süü. Vägivallatseja vastutab oma käitumise eest ise. Sina ei suuda teda muuta ning vägivallatsejat saavad aidata vaid spetsialist ja tema ise. palunabi.ee