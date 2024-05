Kuningas Charles leidis Catherine'ile asendaja

Kuningas Charles oli samuti sunnitud pärast eesnäärmevähi ravi alustamist avalikke esinemisi vähendama. Lisaks seisab Walesi printsess Kate Middleton silmitsi vajadusega keskenduda oma tervisele, perele ja vähiravile. Kuid kuningliku paari liikmete ajakava on siseringi sõnul kuudeks ette planeeritud.

Printsess Beatrice on kuningas Charles III venna, Yorki hertsogi Andrew vanim tütar. Nüüd ilmub ta sagedamini avalikkuse ette ja asendab protokolliüritustel prints Williami abikaasat Kate'i. Beatrice'i on ilmselt juba oma kohustusi täitnud. Mitte kaua aega tagasi esines ta koos oma õe, printsess Eugeniega monarhi korraldatud vastuvõtul Buckinghami palee aedades.

Ka teised kuningapere liikmed on pidanud oma graafikuid tihedamaks sättima. Prints William on võtnud oma naiselt kohustusi ning kuningas Charlesi vankumatu tugi on nii kuninganna konsort Camilla kui õde Anne.