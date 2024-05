PILK PEALE 3 rusikareeglit, mille järgi Victoria Beckham riietub

Victoria stiili sobib kirjeldada kui minimalistlikult elegantset, mis sobib ideaalselt praeguse hillitsetud luksuse trendiga. Teisisõnu, Victoria väldib suurt hulka detaile ja värvilisi aksessuaare. Ta leiab, et parem on valida paar kvaliteetset rõivaeset, mida on lihtne omavahel kombineerida. See on ka palju jätkusuutlikum. Lihtsate plisseeritud pükste, hea lõikega pintsaku ja peenelt kootud kampsuniga oled sa stiilne ka järgmisel hooajal.

Kui sa soovid tööl kanda klassikalisi kontorirõivaid, millel on väike vimka juures, siis Victoria on selles absoluutne proff. Drapeeritud pluusid, mantelkleidid, ülisuured pintsakud, sirge lõikega püksid ja terava otsaga kingad on tähtis osa tema stiilirepertuaarist. Neid rõivastest õhkub bossi energiat, mis mõjutab positiivselt ka meie suhtumist ja enesekindlust. Nii et miks mitte kasutada moe jõudu, et saavutada edu?