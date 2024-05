HEA MÕTE? Lily Allen tunnistas, et kontrollib abikaasa telefoni

Hiljuti The Sunday Timesile antud intervjuus selgitas Briti lauljatar, et nad abikaasaga kontrollivad, milliseid rakendusi neil kummalgi telefonis võib olla. Alleni sõnul on see tingitud sellest, et ta kasutab lastele mõeldud telefoni, mis nõuab vanemate sekkumist.

«Mul on nüüd lastele mõeldud telefon nimega Pinwheel. Sellel ei ole sirvimisvõimalusi ega sotsiaalmeediat, kuid Uber ja Spotify on siiski olemas.»

«Minu abikaasa kontrollib, mida mul on lubatud telefonis rakendustena kasutada. Mina kontrollin tema telefoni samuti.»

«Kuna need on lastele mõeldud, siis ta on kirjas minu vanemana ja mina olen tema vanem. Mis on sinu lapse nimi? David, 50-aastane,» naljatles lauljatar.

«Minu aju loominguline pool on nutitelefonide tõttu rikutud. Ma tunnen, et kõik tunnevad sama,» ütles ta. «Ma ei tea kedagi, kes võiks öelda, et nutitelefoni olemasolu parandab tema elukvaliteeti. Ma arvan, et see on meid kui inimkonda hävitanud. See on õudne, et need on loodud sõltuvust tekitama. Mõned meist on sõltuvustele rohkem vastuvõtlikumad isiksused kui teised.».