KOSTÜÜMIDRAAMA «See ei ole üldse ilus!» Meghan Markle ajas Nigeeria esileedi täiesti närvi

Sussexi hertsoginna lendas selle kuu alguses Nigeeriasse kolmepäevasele ringreisile koos abikaasa prints Harryga.

42-aastane Meghan vahetas unustamatu reisi ajal, kus tema ja hertsog kohtusid kohalike elanike ja juhtidega, mitu korda oma riideid.

Meghan püüdis laitmatu välja näha ning kulutas selleks ligi 120 000 naela (140 000 eurot), kuid Nigeeria esileedi Oluremi Tinubu pidas Meghani riiete valikut solvavaks.

Kui Sussexid olid tagasi USAs maandunud, tegi president Bola Tinubu esimest ametiaastat tähistava kõne ajal esileedi Meghani suhtes salakavala etteheite.

Rahva poole pöördudes ütles Tinubu, et Nigeeria tüdrukud ja naised ei taha Ameerika filmistaaride alastiolekut matkida, vahendab The Sun.

«Sõnum siin on see, et me peame oma lapsi päästma. Me näeme, kuidas nad riietuvad,» ütles Tinubu.

«Nad unustavad pidevalt, et Nigeeria – me oleme ilusad. Me näeme, mida nad laval presenteerivad ning ma saame aru, sest me oleme moodsad. Me ei ole Met Galal. Alasti olemist on kõikjal, ainult mehed on hästi riietatud.»

«Nii, et me peame midagi tegema. Ütlema neile, et me ei aktsepteeri liigset alasti olemist oma kultuuris. See ei ole ilus. See ei ole üldse ilus,» pahandas esileedi.

Nigeeria esileedi jaoks olid Markle'i riided liiga paljastavad. Foto: AP / Scanpix

«Miks tuli Meghan siia Aafrikat otsima? Me teame, kes me oleme. Ärge unustage, kes te olete.»

Meghan kandis reisil mitmeid hinnalisi kaubamärke, sealhulgas Carolina Herrera, Altuzarra ja Johanna Ortizi esemeid.

Sussexi hertsoginna tegi hiljuti geenitesti, mis näitas, et ta on 43 protsenti Nigeeria päritolu. Naine nimetas reisi ajal Nigeeriat oma kodumaaks.