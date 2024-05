GALERII Euroopa naisettevõtjad kogunesid Tallinnas

Womenture on algatus, mille missiooniks on julgustada naisi ettevõtlusega tegelema. Praegu on vaid 15 protsenti Euroopa iduettevõtetest naiste loodud ja kõigest 1 protsent idusektorisse tehtud investeeringutest läheb naisasutajate ettevõtetele. Womenture eesmärgiks on seda olukorda muuta, pakkudes koolitusi, sündmusi ja mentorkohtumisi, mis võimestavad naisi ärimaailmas.

Toimus ka Google’i algatatud #IAmRemarkable töötuba, mis julgustab inimesi oma saavutusi jagama. Töötuba tõi esile, kui oluline on oma saavutuste esiletõstmine enesekindluse ja karjääriedu saavutamiseks, eriti naiste seas. Enesekiitmine on midagi, mis väljakujunenud soorollide ja normide järgi on justkui negatiivse varjundiga. Uuringud on aga näidanud, et enda saavutuste esile toomine muudab inimese enesekindlamaks ja aitab tal tõusta karjääriredelil.