MIS JUHTUS? Kuningas Charles ja prints William tühistasid kõik lähiaja kohtumised

Charlesil oli 23. mail plaanitud üks väljasõit ja 24. mail veel kaks väljasõitu. Palee loodab, et need kohtumised saab ümber planeerida. Ka Williamil oli sel nädalal kavas kuninglik ülesastumine, mis aga järsku ära jäeti. «Kuninglik perekond lükkab edasi kohustused, mis võivad valimiskampaanialt tähelepanu kõrvale juhtida,» ütles Buckinghami palee 22. mail tehtud avalduses.

Kuigi kuningliku perekonna liikmed ajalooliselt poliitikasse ei sekku, muudavad nad oma ajakava valimiste ajal. Valimiskampaaniate ajal on kuningliku ajakava kohandamine tavapärane. Palee eesmärk on tagada, et avalikkuse tähelepanu jääks valimistele ja seal lahatavatele teemadele, kirjutab The People.