AINULT MEESTELE Just nii saad aru, kas sinu voodipartner sai päriselt plahvatusliku orgasmi

Flowers, kes töötab modelli ja suhtenõustajana, on öelnud, et naised teesklevadorgasmi üsna tihti, kuid see on tegelikult mõlemale osapoolele kahjulik.

Ta ütles ka, et kuigi mõned naised usuvad, et nad on oma partneri lollitamise eksperdid, ei pruugi nad olla selles kaugeltki nii head, kui nad arvavad, sest on märke, mille järgi saavad mehed aru, kas tegemist on päris orgasmi või petukaubaga.

«Iga tähendusrikka suhte keskmes on ausus ja haavatavus,» ütles Flowers New York Postile.

«Teeseldud orgasmid mitte ainult ei õõnesta seda alust, vaid ka kinnistavad vääritimõistmist ja rahulolematust.»

Kuidas siis teada, kas naine teeskleb?

Usalda oma instinkte

Meestele, kellel on salajane kahtlus, et nende partner võib püüda veidi liiga palju veenvalt mõjuda, peaksid nad usaldama oma instinkte.

«Ära alahinda oma intuitsiooni jõudu,» selgitas Flowers. «Kui tundub, et midagi on valesti, ongi see tõenäoliselt nii. Usaldage oma sisetunne - see juhatab teid tõeliste naudinguhetkede poole.»

Ole magamistoas autentne

Flowers rõhutas ka seda, kui oluline on olla magamistoas ehtne. Nii et mängige vähem seda, mida olete näinud internetis ja viivige koos oma partneriga rohkem hetkes.

«Ehtsat naudingut iseloomustab autentsus ja spontaansus,» ütles Flowers.

Füüsilised märgid

Suhtenõustaja lisas, et orgasmi saamise märgid peegelduvad pigem füüsiliselt kui verbaalselt.

Ta lisas, et punetavad põsed, naeratus ja silmside on tõenäoliselt palju usaldusväärsemad indikaatorid.

Ta pakkus meestele ka julgustavaid sõnu ja ütles, et oluline on mitte lasta end heidutada ja keskenduda probleemi lahendamiseks rohkem omavahelisele suhtlusele.

Lõppkokkuvõttes toob see kaasa parema ja mugavama kogemuse mõlemale poolele.

«Tõeline intiimsus on seotud ühenduse, mitte sooritusega,» lõpetas ekspert.