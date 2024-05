Jää närimisega kaasnevad suured, kallid ja valusad riskid

Hambaarstid hoiatavad riskide eest, mis kaasnevad jää närimisega. Pea meeles, et jääkuubik ei ole ohutu kalorivaba snäkk vaid neid närides kaasnevad tõsised riskid.

Jääd näritakse igavusest, jahutamiseks, suupisteid asendades või raseduse söömasööstude käigus. Vahel proovivad seda "nippi" ka suitsetamisest loobujad ning on ka neid, kellele lihtsalt meeldib see krõmpsuv ja ragisev heli.

Olenemata põhjusest soovivad hambaarstid, et te lõpetaksid jää närimise.

"Hambaemail koosneb mikroskoopilistest kristallidest," selgitas hambaarstiteaduse doktor ja Ameerika hambaarstide liidu tarbijanõustaja dr Roopali Kulkarni. "Ka jää on kristall, nii et kui surute kaks kristalli jõuga kokku ja hõõrute neid teineteise vastu, annab üks neist tahes tahtmata järele."

Kõvade ainete närimine võib põhjustada hammaste mikromurde. "Need mikromurrud tekivad hammaste kokku surumise, hõõrdumise ja aja jooksul," selgitas Lõuna-Carolina hambaarst. "Hamba murdumine on äärmiselt valus ja selle raviks on ekstraheerimine, luu siirdamine ja implantaadi paigaldamine."