NAISE PIHTIMUS Ma käin 25 aastat vanema mehega – aga ta ei tea mu suurt saladust

32-aastane naine, kes eelistab jääda anonüümseks, on paar kuud käinud väljas ühe võluva mehega. «Tal on ka väga kirglik külg, mis mind sügavalt köidab,» tunnistas ta Redditis .

Nende 25-aastasest vanusevahest hoolimata on paar tõeliselt hästi omavahel klappinud ja nende suhe on õitsenud sellest ajast, kui nad mõni kuu tagasi tutvumisrakenduses kohtusid. Kuid romantiliste õhtusöökide ja teineteise tundmaõppimise vahel pole naine talle veel oma lastest rääkinud.

Ta jagas Redditis, et tal on 13-aastane poeg ja kümneaastane tütar, kes on tema elus väga tähtsad. Naine lisas: «Armastan neid tohutult, kuid millegipärast pole veel neist oma partnerile rääkinud. Nüüd tunnen, et olen ummikus: kuidas ma peaksin selle olukorraga toime tulema?»