PILDID Lahutuskõlakate keskel olev Jennifer Lopez poseeris seksikal fotosessioonil

Jennifer ja Ben on keeldunud kommenteerimast nende suhte ümber käivaid kuulujutte, pärast spekulatsioonide süvenemist. JLo-d on viimasel ajal märgatud mitmel korral väisamast erinevaid sündmusi ilma oma Oscari-võitjast abikaasata.

Paar, keda tuntakse kui «Bennifer», astus romantilisse suhtesse 2000. aastate alguses. Nad kihlusid 2002. aastal, kuid läksid lahku 2004. aastal. Pärast aastaid lahusolekut taastasid nad oma suhte 2021. aastal ja abiellusid juulis 2022.

Jennifer Lopezil on kaks last, Emme ja Max, kes sündisid 2008. aastal tema varasemast abielust Marc Anthonyga. Ben Affleckil on kolm last, Violet, Seraphina ja Samuel, kes sündisid tema varasemast abielust Jennifer Garneriga.

2024. aastal on levima hakanud kuulujutud, et Jennifer Lopez ja Ben Affleck on lahutamas.