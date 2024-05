VIDEO «Viikingist sai Kate Moss!» Abikaasal habeme maha ajada palunud naist tabas ehe kahetsus

Sophie Clarke näitas hiljuti TikTokis oma abikaasat enne ja pärast näo raseerimist. «Kui palusid oma habemega pikajuukselist abikaasat esimest korda aastate jooksul habeme maha ajada ja see oli kõige hullem idee, mis tulla sai,» seisab naise postituses.

«Ei ole võimalik, et see on sama kutt. Vaadake õlgade erinevust! Te ei saa mind ümber veenda,» kahtles üks inimene video tõesuses.