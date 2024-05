RÄPASED SALADUSED Venemaalt põgenenud spioon: olen üle kahe aastakümne vaikinud ja ma ei saa enam

«Mulle õpetati juba väga varakult erinevaid asju, näiteks võitluskunste ja muid füüsilisi tegevusi,» väitis Roza. «Ma õppisin, et ei tohi alla anda, ei tohi olla haavatav, ei tohi olla nõrk, ei tohi nutta. Kedagi teist ei võeta sellesse programmi. Kui sul ei ole pereliiget, kes on kõrge ohvitser, on see võimatu.».

«Ma ei arvanud kunagi, et astun hiljem ka seksuaalprogrammi.» Roza ütles, et 18-aastaselt valiti ta 350 õpilase seast välja, et osaleda endiste KGB psühholoogide ja kõrgete ohvitseride välja töötatud ülisalajases programmis. Seal õppis naine, kuidas kasutada oma naiselikku võlu, et oma sihtmärkidelt vajalikku teavet saada.

«See ei ole lihtsalt seks – see on tegelikult väga kaugel seksist. See kõik on seotud suhtlemiskunstiga. Meid õpetatakse, kuidas riietuda, meikida, end esitleda, rääkida oma sihtmärgiga, panna oma sihtmärki sinusse uskuma ja sind usaldama. See puudutab inimeste, kurjategijate ja meeste psühholoogiat. Kõik seisneb meeste perspektiivi mõistmises ja selles, mida nad täpselt tahavad.»