Paar pani lapsele ettevõtte nime: me ei pea nüüd 18 aastat sentigi maksma

Ühele paarile oli internet ja selle eest mittemaksmine nii olulised, et panid oma lapsele teenusepakkuja nime.

2020. aastal võttis üks anonüümseks jääda sooviv paar Twifi pakkumise vastu, pannes oma tütrekesele nimeks Twifia. Vanemad, kes on seda tüdruku teise keskmise nimena kasutanud, väidavad, et panevad raha, mille nad muidu oleksid interneti peale kulutanud, oma tütre hoiukontole. Raha kuluks lapsele auto ostmiseks, kui ta täisealiseks saab ja juhiloa soetab.

Siiski on neil hinges mõningad kahtlused, kirjutab Kidspot. Nimelt on lapse «firmanime» ees veel kaks eesnime ja nad paluvad anonüümsust, sest pelgavad avalikku narrimist ja mõistmatust. «See nimi tundus alguses endalegi võõras, aga mida edasi, seda suupärasemaks ja armsamaks see meile korrutades muutub,» ütles isa.