FOTOD Armastatud näitleja Jason Momoa tutvustas uut väljavalitut

Momoa teatas sel nädalal Instagrami vahendusel, et käis Jaapanis. Mees jagas pilte õhtusöögilauast, kus ta veetis aega Adria Arjonaga – mõlemad tunduvad fotodel õnnelikumad kui kunagi varem. «Jaapan, sa oled unistuse täitumine! Sa lõhkusid mu meeled. Me oleme nii tänulikud kõigile, kes avasid oma kodu, et me saaksime luua mälestusi uute ja vanade sõpradega,» kirjutas mees postituses.