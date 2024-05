Terapeut: intiimsuse puudumisel on suhtele ka kasulik mõju

Tsölibaat avaldab igal juhul mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele, nii et kui olete selle ette võtnud, siis teie enesetunne muutub. Kuigi sellel on puudusi, on sellel ka eeliseid seksterapeudi Christina Mancuso sõnul.

Tema sõnul muudab paus seksi hiljem nauditavamaks. Kui seksida tihti, võib see olla kurnav ja tekkida rutiin. Terapeudi sõnul võib väike paus aidata inimesel ära tunda, mida ta tegelikult tahab ja vajab. Kas sa suudad tõesti mõelda kõigele, mida sa oma partneriga teha soovid, kui olete parasjagu asjaga ametis? Natuke arupidamist annab teile selguse, et voodis asjad veelgi paremad oleksid.

Terapeut rääkis ka sellest, kui kasulik võib olla uues suhtes seksiga ootamine, et te kõigepealt üksteist tundma õpiksite. Kui keegi on sinust huvitatud, kuid te ei seksi, saad parema ettekujutuse tema tegelikest kavatsustest ja sellest, milline inimene ta on. Kui ta laseb seepeale jalga, et seksi kohe ei saanud, polnud ta sinu aega väärt.