KOMPOSTIKUNINGAS Charles III sai uue värvika hüüdnime

Suurbritannia kuningas külastas koos abikaasaga 20. mail Chelsea lillenäitust. Visiit toimus enne suurejoonelist avaetendust. Selle põhjus on asjaolu, et Charles III sai hiljuti Royal Horticultural Society (RHS) patrooniks ja visiit on üks esimesi, kus ta peale vähiravi teatavaks tegemist osaleb.

Kuningas ja kuninganna said Chelsea lillenäitusel ainult lastele mõeldud aeda külastades hüüdnimed Kompostikuningas ja Mesilaste kuninganna. Monarh naeris ja ütles, et see on täiesti tõsi.