Seksiisu suurendamiseks söö neid tavalisi toiduaineid

Berry on veendunud, et libiido ja seksuaalsuse tase sõltub palju soolestiku tervisest. Ta selgitas oma teooriat sellega, et sooled toodavad suguhormoone – östrogeeni ja testosterooni, mis reguleerivad meeste ja naiste seksuaalsust. «Soolebakteritel on östrogeeni reguleerimisel võtmeroll, samas kui tasakaalustamata soolestiku mikrobioom võib põhjustada põletikku, mis häirib testosterooni tootmist,» selgitas toitumisspetsialist.