Pidev õudusunenägude nägemine võib viidata tõsisele haigusele

Teadlased kutsusid arste üles küsima õudusunenägude kohta, lootuses, et see võib aidata tuvastada, millal sümptomid patsientidel tõenäoliselt varem esile kerkivad.

Cambridge'i ülikooli ja Londoni King's College'i uuringus osales 676 inimest, kellel on luupus - haigus, mille tõttu immuunsüsteem ründab kudesid ja elundeid. Samuti hõlmas see üksikasjalikke intervjuusid 69 inimesega, kes elavad erinevate krooniliste põletikuliste autoimmuunhaigustega, sealhulgas luupusega.

Teadlased küsisid uuringus osalejatelt 29 neuroloogilise ja vaimse tervise sümptomi, sealhulgas depressiooni, hallutsinatsioonide ja tasakaalukaotuse ilmnemise ajastuse kohta. Intervjuudes paluti patsientidel loetleda, millises järjekorras sümptomid tavaliselt tekkisid.

Peaaegu iga neljas inimene teatas hallutsinatsioonidest, kuigi enamik ütles, et need ilmnesid alles haiguse alguses või hiljem, kirjutab Independent.

Intervjuude käigus leiti siiski, et viiest kolmel luupusega patsiendil ja teiste reumatoloogiliste haiguste puhul kolmest ühel esinesid enne hallutsinatsioonide tekkimist piinavad õudusunenäod.

Uuringus osalejate sõnul juhtus see siis, kui nad olid ülekoormatud ja painajate intensiivsus sõltus stressitasemest.

«On oluline, et arstid räägiksid oma patsientidega sellistest sümptomitest ja kulutaksid aega iga patsiendi individuaalse sümptomite kulgemise üleskirjutamisele,» ütles uuringu autor dr Melanie Sloan.

«Patsiendid teavad sageli, millised sümptomid näitavad, et nende haigus hakkab ägenema, kuid nii patsiendid kui ka arstid võivad olla vastumeelsed arutama vaimse tervise ja neuroloogiliste sümptomite üle, eriti kui nad ei mõista, et need võivad olla osa autoimmuunhaigustest.»

«Olen aastaid arutanud oma luupuspatsientidega õudusunenägusid ja kahtlustasin, et need on seotud nende haiguse kulgemisega,» lisas Professor David D'Cruz.

«Uuring annab väite kohta tõestust ja me julgustame rohkem arste küsima õudusunenägude ja muude neuropsühhiaatriliste sümptomite kohta, mida peetakse ebatavaliseks, kuid mis on tegelikult süsteemse autoimmuunsuse puhul väga levinud - see aitab meil haiguse ägenemist varem avastada.»

Mõnel intervjueeritaval, kellel oli luupus, oli eelnevalt valesti diagnoositud vaimse tervise probleeme. Ühe meditsiiniõe väitel olevat mõnikord patsiente psühhoosi tõttu ekslikult hospitaliseeritud, kuna luupus ei ole tavaliselt esimene asi, mida uuritakse.