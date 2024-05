Ämmale tule otsa pannud inglanna sai lõpuks karistada

Mõrvar oli juba varem kaaperdanud Elizabethi pangakonto ning kulutas sealt tuhandeid enda ja oma pere jaoks, kirjutab The Sun.

Karen viis Elizabethi veel samal hommikul panka, et blokeering eemaldada.

Prokurör Peter Joyce KC ütles, et Elizabeth ei olnud pärast rahavoo kokkukuivamist süüdistatavale enam kasulik, vaid ainult koormaks.

Kuid Karen teadis, et tema abikaasa pidi pensionäri testamendi kohaselt pärima poole Elizabethi varandusest.

Juurdluskomissar Clare Dean ütles, et Karen pani tahtlikult toime katastroofilise ja surmaga lõppeva süütamise, teades väga hästi, et Elizabeth seal magab.

Karen arreteeriti mõrvakahtlusega kaks päeva pärast tulekahju, 15. detsembril 2021. Kuid politseinikud ütlesid, et tema vastu süüdistuse esitamiseks ei olnud piisavalt tõendeid.

Elizabeth oli suitsetaja ja esialgu arvati, et tulekahju võis põhjustada voodisse kukkunud suitsukoni. Kuid kohtueksperimendid tõestasid, et tulekahju võis põhjustada ainult otsene leegi kasutamine voodi all.