KUNINGLIK EKSPERT See oli Meghan Markle'i esimene viga, enne kui asjad hakkasid allamäge minema

Sussexi hertsoginna liitus kuningaperega, kui ta abiellus prints Harryga 2018. aastal. Kui algselt tundus, et Meghan on võitnud paljude fännide südamed, siis tema otsus 2019. aastal külastada seksitöötajatega tegelevat organisatsiooni ja kirjutada toetavaid loosungeid banaanide peale sai rahvalt kritiseerida.

Visiidi käigus aitas Meghan ka toidupakke kokku panna. Järsku tegi Meghan aga otsuse kirjutada banaanide peale positiivseid sõnumeid stiilis: «Ole tugev», «Sind armastatakse» jne. Meghan olevat öelnud: «Mul on idee. Ma nägin Ameerikas sellist projekti, kus lõunaosariikide koolides kirjutas üks naine igale banaanile väikese positiivse sõnumi, et lapsed tunneksid end hoituna.» See žest oli Sussexi hertsoginnale niivõrd meeldinud, et ta otsustas sama teha.

Heategevusorganisatisooni One25ga kohtudes otsustas Meghan Markle kirjutada eksootilistele puuviljadele positiivseid sõnumeid. See aga vihastas välja paljud, kes leidsid, et see on alandav.

Sussexi hertsoginna tegevus põhjustas pahameelt. Seksitöötajad pidasid seda žesti alandavaks. «Inimestel on siin raske süüa ja magada ning ta kingib meile mõned ilusad puuviljade peale kirjutatud sõnad. Tal on vahendid, et meid rohkem aidata. See on solvav,» leidsid paljud seksitöötajad.