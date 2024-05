EMA PIHTIMUS Mitte kellelegi ei meeldi mu lapse nimi – öeldakse, et olen oma poja esimene kiusaja

Naine jagas situatsiooni Redditis: «Nii mina kui ka mu abikaasa rääkisime juba alguses beebinimedest. Olime vist ainult kuu aega teineteisega väljas käinud. Me mõlemad oleme alati armastanud nime Vincent ning seetõttu otsustasime, et kui me kunagi lapse saame, siis paneme tema nimeks just Vincent».

«Noh, ma olen rase praegu (me ei tea veel sugu) ja ma tegin selle vea, et rääkisin perele potentsiaalsest nimest. Miskipärast mitte kellelegi ei meeldi see nimi, kõik ütlesid, et see pole üldse hea ja põhimõtteliselt narriksin sellega oma enda last. Vincent ei ole nüüd küll ülipopulaarne nimi Suurbritannias, aga 50 levinuima seas kindlalt.»

Soovides teada, kas ta perekond reageeris asjata üle, pöördus naine netirahva poole, et küsida, mida nemad nimest arvavad. Üks kasutaja ütles: «Vincentil pole midagi viga, see on täiesti tavaline nimi. Kui just teie perekonnanimes pole midagi, mis selle imelikuks teeb?»

Teine kasutaja lisas: «Seetõttu nõustun lapsevanematega, kes otsustavad nime jagamisega oodata, kuni laps sünnib. Ma arvan, et Vincentil pole midagi viga, tegelikult meeldib see mulle väga!» Kolmas kirjutas, et mitte mingil juhul pole tegemist kummalise nimega, vaid pigem see, kuidas perekond sellele reageeris, on kummaline...