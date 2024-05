SÄRAV GALERII Tallinn Design House tähistas stiilse peoga sünnipäeva

«Olen proovinud kohandada taaskasutuse mudelit ka enda ärisse,» rääkis Sofia. «Väärismetallidest ehted on nii ehk naa taaskasutatud, sest keegi ju ei viska kulda või hõbedat prügikasti. Enne koroonapandeemiat tegin koostööd ühe Eesti ettevõttega, mis remontis lennukeid. See oli väga huvitav kogemus – astud suurde angaari, seal on suured lennukid, ja siis nad ütlevad – palun, siin on üks vasaku tiiva tükk. Need metallid on kerged, vastupidavad ja allergiavabad.»